Великобритания передаст Украине оборудование для разминирования. Фото:

https://racurs.ua/n194003-velikobritaniya-anonsirovala-peredachu-ukraine-oborudovaniya-dlya-razminirovaniya-foto.html

Ракурс

Україна отримає від союзників техніку для розмінування.

.

Велика Британія домовилася з приватним підприємством про ремонт партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні. Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури британського Міноборони, повідомило, що Україна на поточний момент є найбільш замінованою країною у світі. Про це повідомило британське відомство.

Зазначається, що вже укладено контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання, яке передала армія Британії. Після ремонту та обслуговування техніку відправлять до України.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що це обладнання дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.

Раніше в Міністерстві економіки повідомляли, що в Україні потенційно забрудненими небезпечними предметами вважають 156 тис. кв. км території, а в зоні ризику перебувають понад 6 млн українців.

Нагадаємо, американська компанія Palantir Technologies використовуватиме штучний інтелект для допомоги в розмінуванні України. Платформа на базі ШІ працюватиме з базами даних, які міститимуть дані обстеження територій ДСНС, аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації.