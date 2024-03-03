Штучний інтелект допоможе розміновувати територію України. Фото:

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Штучний інтелект допоможе розміновувати Україну від снарядів, мін та інших боєприпасів.

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Американська компанія Palantir Technologies використовуватиме ШІ для допомоги в розмінуванні України. Відповідну угоду з союзниками 3 березня в Лондоні підписало Міністерство економіки, повідомила міністр Юлія Свириденко.

Зазначається, що спеціальний асистент на базі платформи штучного інтелекту працюватиме з базами даних, які міститимуть дані обстеження територій ДСНС. Також ШІ братиме інформацію про кількість та стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів на конкретних напрямках тощо.

Далі платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації. Штучний інтелект підказуватиме, як найбільш ефективно здійснити розмінування — за допомогою нових методів, таких, чи традиційних.

Свириденко наголосила, що зараз в Україні потенційно забрудненими вважають 156 тис. кв. км території, а в зоні ризику перебувають понад 6 млн українців. Міністр упевнена, що пришвидшення гуманітарного розмінування допоможе зберегти життя людей.

Нагадаємо, віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 12 лютого повідомляв, що українські розробники штучного інтелекту UADamage працюють над технологією для прискорення ідентифікації мін, снарядів та кратерів від вибухів, де теж можуть міститися небезпечні уламки.