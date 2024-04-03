Ракетный комплекс «Нептун». Фото из открытых источников

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Ракурс

Цілі для українських протикорабельних ракет «Нептун» знаходить РЛС «Мінерал-У».

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Це український мобільний багатофункціональний радіолокаційний комплекс, призначений для виявлення та класифікації надводних об'єктів на відстані до 600 км. «Мінерал-У» забезпечує даними для ураження цілей ракетами «Нептун». Про це Міністерство оборони України 3 квітня повідомило у Telegram.

У відомстві зазначили, що роботи над першими зразками «мінералів» на платформі Tatra 8×8 були завершені у 2021 році. Того ж року цей РЛС успішно пройшов заводські випробування.

Як відомо, «Нептун» — це ракета з нормальною аеродинамічною схемою, яка стартує з транспортно-пускового контейнера з використанням стартового двигуна. Максимальна дальність польоту ракети не перевищує 300 км, а максимальна швидкість становить 900 км/год.

Вперше «Нептун» застосували проти окупантів під час повномасштабної війни. У квітні 2022 років інформували, що саме ця ракета уразили російський фрегат «Адмірал Ессен». А 13 квітня того ж року «Нептун» потопив російський ракетний крейсер «Москва», який був флагманом Чорноморського флоту рф.

Нагадаємо, Військово-морські сили ЗСУ 26 березня заявили про ураження ракетою «Нептун» корабля «Костянтин Ольшанський», який росіяни вкрали у 2014 році та тримали в окупованому Криму. Судно після атаки у недієздатному стані.