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Ситуация на фронте – россияне активны на трех направлениях
Ситуация на фронте — россияне активны на трех направленияхhttps://racurs.ua/n194014-situaciya-na-fronte-rossiyane-aktivny-na-treh-napravleniyah.htmlРакурс
На фронті минулої доби — 65 бойових зіткнень. Найбільше російські нацисти лізли на українські позиції на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямку.
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На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 російські атаки, на Бахмутському — 14, на Авдіївському — 15. Це дані Генштабу ЗСУ.
Українська авіація завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та зенітно-ракетному комплексу противника.
Армія рф просунулась у Бердичах Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState.
Бердичі знаходяться на північний захід від Авдіївки.
Біля Бахмута наші підрозділи відбили атаки в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, українці відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного.
Український воєнний кореспондент Богдан Мирошников також описує ситуацію на фронті.
БАХМУТСЬКИЙ — ворог має просування 300 м в Іванівському; 200 м між Іванівським та Богданівкою; 200 м між Богданівкою та Кліщіївкою.
АВДІЇВСЬКИЙ — окупанти мають 100 м просування у Семенівці.
Сили оборони не дають закріпитися ворогу на півночі Первомайського. Окупант контролює ту частину, але ще не закріпився.
РОБОТИНСЬКИЙ — між Вербовим та Роботиним тривають динамічні бої, важко поки сказати наскільки окупант просунувся.
ТОРЕЦЬКИЙ — певний час тому окупанти просунулися біля населеного пункту Дружба. На жаль, ворог там зміг закріпитися та пішов ще далі.
Той напрямок рідко потрапляє у публічний простір, але речі, які там відбуваються, особисто мені не подобаються. До хлопців — претензій, звичайно, нема і не може бути. Вони працюють на межі можливостей. Просто окупант бʼє дуже точково та користується не ідеальною логістикою з нашого боку, — пише Мирошников.