Ситуація на фронті - росіяни активні на трьох напрямках

https://racurs.ua/ua/n194014-sytuaciya-na-fronti-rosiyany-aktyvni-na-troh-napryamkah.html

Ракурс

На фронті минулої доби — 65 бойових зіткнень. Найбільше російські нацисти лізли на українські позиції на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямку.

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На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 російські атаки, на Бахмутському — 14, на Авдіївському — 15. Це дані Генштабу ЗСУ.

Українська авіація завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та зенітно-ракетному комплексу противника.

Армія рф просунулась у Бердичах Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState.

Бердичі знаходяться на північний захід від Авдіївки.

Біля Бахмута наші підрозділи відбили атаки в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, українці відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного.

Український воєнний кореспондент Богдан Мирошников також описує ситуацію на фронті.

БАХМУТСЬКИЙ — ворог має просування 300 м в Іванівському; 200 м між Іванівським та Богданівкою; 200 м між Богданівкою та Кліщіївкою.

АВДІЇВСЬКИЙ — окупанти мають 100 м просування у Семенівці.

Сили оборони не дають закріпитися ворогу на півночі Первомайського. Окупант контролює ту частину, але ще не закріпився.

РОБОТИНСЬКИЙ — між Вербовим та Роботиним тривають динамічні бої, важко поки сказати наскільки окупант просунувся.

ТОРЕЦЬКИЙ — певний час тому окупанти просунулися біля населеного пункту Дружба. На жаль, ворог там зміг закріпитися та пішов ще далі.