Минобороны объяснило отмену статуса "ограниченно пригодный"

https://racurs.ua/n194027-minoborony-obyasnilo-otmenu-statusa-ogranichenno-prigodnyy.html

Ракурс

3 квітня опубліковано підписаний президентом Володимиром Зеленським закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний».

.

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Міноборони дало пояснення скасування статусу «обмежено придатний» для військовозобов’язаних та військовослужбовців.

За словами чиновників МО, скасування статусу «обмежено придатний» не означає автоматичного переходу до статусу «придатний"/"непридатний».

Після набрання законом чинності уряд протягом трьох місяців має ухвалити нормативно-правові акти, які визначають список захворювань для визначення придатності або непридатності до військової служби.

В результаті повторної медкомісії непридатних буде звільнено зі служби та знято з військового обліку, а придатні будуть продовжувати службу або будуть визнані готовими до служби.

Закон набирає чинності через місяць після його опублікування, тобто з 4 травня.