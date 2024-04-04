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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Ракурс»

«Укрэнерго» вводит графики отключений в шести областях

4 апр 2024, 19:23
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У шести областях України сьогодні, 4 квітня, будуть застосовані тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».

Зазначається, що тимчасові заходи обмеження споживання на період з 18.20 до 22.00 запроваджуються у:

  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області.

Причинами застосування обмежень є:

  • відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, що є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції;
  • зростання споживання ввечері через похолодання.

Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів, — зазначають в «Укренерго».

Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Просимо споживати електроенергію ощадливо, — закликають в «Укренерго».

Источник: Ракурс


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