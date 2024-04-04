«Укрэнерго» вводит графики отключений в шести областях

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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Ракурс»
«Укрэнерго» вводит графики отключений в шести областяхhttps://racurs.ua/n194039-ukrenergo-vvodit-grafiki-otklucheniy-v-shesti-oblastyah.htmlРакурс
У шести областях України сьогодні, 4 квітня, будуть застосовані тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».
Зазначається, що тимчасові заходи обмеження споживання на період з 18.20 до 22.00 запроваджуються у:
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Кіровоградській області;
- Полтавській області;
- Сумській області.
Причинами застосування обмежень є:
- відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, що є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції;
- зростання споживання ввечері через похолодання.
Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів, — зазначають в «Укренерго».
Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.
Просимо споживати електроенергію ощадливо, — закликають в «Укренерго».