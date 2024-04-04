«Укренерго» вводить графіки відключень у шести областях

В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n194039-ukrenergo-vvodyt-grafiky-vidkluchen-u-shesty-oblastyah.html

Ракурс

У шести областях України сьогодні, 4 квітня, будуть застосовані тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».

Зазначається, що тимчасові заходи обмеження споживання на період з 18.20 до 22.00 запроваджуються у:

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Полтавській області;

Сумській області.

Причинами застосування обмежень є:

відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, що є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції;

зростання споживання ввечері через похолодання.

Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів, — зазначають в «Укренерго».

Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.