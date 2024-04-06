Сколько систем ПВО Patriot нужно Украине, рассказал Зеленский

Система ПВО Patriot, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n194108-skolko-sistem-pvo-patriot-nujno-ukraine-rasskazal-zelenskiy.html

Ракурс

Україні для повного закриття своєї території від ворожих повітряних атак потрібно 25 систем Patriot по шість-вісім батарей у кожній.

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Про це в інтерв’ю, показаному в ефірі національного телемарафону сьогодні, 6 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Я вам не скажу, скільки в нас є систем Patriot. Я вам скажу: щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по шість-вісім батарей в кожній, — зазначив Зеленський. — Не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це прекрасно знають, навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи і діяти.

Системи Patriot або аналоги. Є кілька аналогів у світі, вони працюють також дуже непогано. У нас системний підхід до цього, він повністю розрахований, — додав він.

Зеленський зазначив, що це виглядає як велика кількість, але й територія України дуже велика.

Тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже не прилітає, повністю накрити нашу державу, нам у структурі Протиповітряної оборони України з усіма іншими системами, які в нас є, потрібно 25 систем Patriot, — наголосив він.

Джерело: «Українська правда»