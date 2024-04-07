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На российских танках замечены новые комплексы РЭБ
На российских танках замечены новые комплексы РЭБ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194138-na-rossiyskih-tankah-zamecheny-novye-kompleksy-reb-video.htmlРакурс
На російських танках помічено нові комплекси РЕБ.
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Про це повідомляють аналітики DeepState.
У мережі з’явилися фото російського танка Т-72Б3 з цікавим комплексом РЕБ, який має вісім антен, кожна з яких відповідає за свій круговий сектор. Башта повністю закрита протикумулятивними екранами, — пишуть аналітики.
Як зазначають у DeepState, кілька днів тому підрозділ Shadow успішно знищив два танки Т-90М за допомогою FPV-дронів. На оприлюдненому бійцями відео видно новий засіб РЕБ на обох танках.
Виходячи з того, що їх встановлюють в різних місцях, то даний модуль «штатним» назвати важко. Вочевидь, це спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби, розроблений спеціально під танки, але навряд він є заводським, — наголошують аналітики.