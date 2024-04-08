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В Запорожье три человека погибли из-за ракетного удара по промышленному объекту
В Запорожье три человека погибли из-за ракетного удара по промышленному объекту (ФОТО)https://racurs.ua/n194164-v-zaporoje-tri-cheloveka-pogibli-iz-za-raketnogo-udara-po-promyshlennomu-obektu-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі троє людей загинули через ракетний удар по промисловому обʼєкту, восьмеро людей поранені.
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Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Московити вдарили по місту опівдні 8 квітня.
Попередньо, пошкоджені сім багатоповерхівок, заклад охорони здоров’я та заклад культури.
Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.
Крім того, внаслідок російського авіаудару по цивільній інфраструктурі в Білопіллі (Сумська область) одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення.
За даними правоохоронців три удари авіаційними бомбами по центральній частині Білопілля. Загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення. Пошкоджено житлові, адмінбудівлі та транспортні засоби.
Крім того, ще один авіаудар був по об'єкту цивільної інфраструктури в місті Суми, внаслідок чого поранення отримали троє цивільних.