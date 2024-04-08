У Запоріжжі троє людей загинули через ракетний удар по промисловому обʼєкту

https://racurs.ua/ua/n194164-u-zaporijji-troie-ludey-zagynuly-cherez-raketnyy-udar-po-promyslovomu-ob-iektu-foto.html

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У Запоріжжі троє людей загинули через ракетний удар по промисловому обʼєкту, восьмеро людей поранені.

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Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Московити вдарили по місту опівдні 8 квітня.

Попередньо, пошкоджені сім багатоповерхівок, заклад охорони здоров’я та заклад культури.

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.