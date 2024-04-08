Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В результате удара по Полтавщине погибший, среди раненых — трое детей
В результате удара по Полтавщине есть погибший, среди раненых — трое детейhttps://racurs.ua/n194175-v-rezultate-udara-po-poltavschine-pogibshiy-sredi-ranenyh-troe-detey.htmlРакурс
Внаслідок удару по Полтавщині увечері 8 квітня є загиблий та поранені.
.
На жаль, у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п’ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку. Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків, — повідомив голова ОВА Філіп Пронін.
Приблизно о 21.00 армія рф поцілила по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді.