Внаслідок удару по Полтавщині є загиблий, серед поранених - троє дітей

Внаслідок удару по Полтавщині увечері 8 квітня є загиблий та поранені.

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На жаль, у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п’ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку. Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків, — повідомив голова ОВА Філіп Пронін.