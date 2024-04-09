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Российская армия потеряла уже более 449 тыс. человек, фото: kiev1.mvs

Российская армия потеряла 850 человек за сутки (ИНФОГРАФИКА)

9 апр 2024, 09:56
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже загалом близько 449 тис. 250 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 850 осіб. Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 110 танків;
  • 13 тис. 620 бойових броньованих машин;
  • 11 тис. 386 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 39 одиниць РСЗВ;
  • 753 одиниці засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 65 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 15 тис. 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 868 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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