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Російська армія втратила вже понад 449 тис. осіб, фото: kiev1.mvs
Російська армія втратила 850 осіб за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n194180-rosiyska-armiya-vtratyla-850-osib-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже загалом близько 449 тис. 250 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 850 осіб. Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 110 танків;
- 13 тис. 620 бойових броньованих машин;
- 11 тис. 386 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 39 одиниць РСЗВ;
- 753 одиниці засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 65 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 15 тис. 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 868 одиниць спеціальної техніки.