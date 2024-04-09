Російська армія втратила вже понад 449 тис. осіб, фото: kiev1.mvs

https://racurs.ua/ua/n194180-rosiyska-armiya-vtratyla-850-osib-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже загалом близько 449 тис. 250 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 850 осіб. Про це сьогодні, 9 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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