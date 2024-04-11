Россияне повредили объект энергетической инфраструктуры, фото:

https://racurs.ua/n194246-rossiyskie-rakety-povredili-obekt-energoinfrastruktury-na-zaporoje-ova.html

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У Запорізькій області внаслідок здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 11 квітня, ракетної атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під час масованої ракетної атаки, о 5 ранку, ворог спрямував по нашій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації, — зазначив він. — 2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

За словами Федорова, інформації про постраждалих наразі не надходило.