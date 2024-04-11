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Ракурс
Росіяни пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури

Російські ракети пошкодили об'єкт енергоінфраструктури на Запоріжжі — ОВА

11 кві 2024, 08:55
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У Запорізькій області внаслідок здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 11 квітня, ракетної атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під час масованої ракетної атаки, о 5 ранку, ворог спрямував по нашій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації, — зазначив він. — 2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

За словами Федорова, інформації про постраждалих наразі не надходило.

Джерело: Ракурс


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