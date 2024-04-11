На Львовщине рашисты повредили объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанцию

Россияне совершили очередную воздушную атаку на Львовщину, фото: УТОГ

https://racurs.ua/n194248-na-lvovschine-rashisty-povredili-obekt-gazoraspredelitelnoy-infrastruktury-i-elektropodstanciu.html

Ракурс

Російські крилаті ракети різного класу та безпілотники в ніч на сьогодні, 11 квітня, атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Російської атаки зазнали:

обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі;

електропідстанція у Червоноградському районі.