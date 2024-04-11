На Львівщині рашисти пошкодили обʼєкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанцію

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни здійснили чергову повітряну атаку на Львівщину, фото: УТОГ
На Львівщині рашисти пошкодили обʼєкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанціюhttps://racurs.ua/ua/n194248-na-lvivschyni-rashysty-poshkodyly-ob-iekt-gazorozpodilchoyi-infrastruktury-ta-elektropidstanciu.htmlРакурс
Російські крилаті ракети різного класу та безпілотники в ніч на сьогодні, 11 квітня, атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Російської атаки зазнали:
- обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі;
- електропідстанція у Червоноградському районі.
Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема, — зазначив Козицький. — Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.