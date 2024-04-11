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Росіяни здійснили чергову повітряну атаку на Львівщину, фото: УТОГ

На Львівщині рашисти пошкодили обʼєкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанцію

11 кві 2024, 09:40
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Російські крилаті ракети різного класу та безпілотники в ніч на сьогодні, 11 квітня, атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Російської атаки зазнали:

  • обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі;
  • електропідстанція у Червоноградському районі.

Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема, — зазначив Козицький. — Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Джерело: Ракурс


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