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Сбитие российского беспилотника, скриншот видео
Украинские военные из «Стингера» сбили «Шахед» оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194249-ukrainskie-voennye-iz-stingera-sbili-shahed-okkupantov-video.htmlРакурс
Захисники України із зенітного комплексу Stinger збили ворожий ударний безпілотник.
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Відповідне відео сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сухопутних військ.
Воїни 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника знищили черговий «Шахед» окупантів, — вказано в описі відео. — Для цього вогнева мобільна група застосувала переносний зенітно-ракетний комплекс FIM-92 Stinger.
Нагадаємо, у ніч на сьогодні російські загарбники вкотре атакували ракетами та безпілотниками енергетичну інфраструктуру України.