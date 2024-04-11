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Ракурс
Сбитие российского беспилотника, скриншот видео

Украинские военные из «Стингера» сбили «Шахед» оккупантов (ВИДЕО)

11 апр 2024, 10:08
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Захисники України із зенітного комплексу Stinger збили ворожий ударний безпілотник.


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Відповідне відео сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сухопутних військ.

Воїни 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника знищили черговий «Шахед» окупантів, — вказано в описі відео. — Для цього вогнева мобільна група застосувала переносний зенітно-ракетний комплекс FIM-92 Stinger.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні російські загарбники вкотре атакували ракетами та безпілотниками енергетичну інфраструктуру України.

Источник: Ракурс


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