Збиття російського безпілотника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194249-ukrayinski-viyskovi-zi-stingera-zbyly-shahed-okupantiv-video.html

Ракурс

Захисники України із зенітного комплексу Stinger збили ворожий ударний безпілотник.

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Відповідне відео сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сухопутних військ.

Воїни 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника знищили черговий «Шахед» окупантів, — вказано в описі відео. — Для цього вогнева мобільна група застосувала переносний зенітно-ракетний комплекс FIM-92 Stinger.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні російські загарбники вкотре атакували ракетами та безпілотниками енергетичну інфраструктуру України.