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Ракурс
Збиття російського безпілотника, скріншот відео

Українські військові зі «Стінгера» збили «Шахед» окупантів (ВІДЕО)

11 кві 2024, 10:08
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Захисники України із зенітного комплексу Stinger збили ворожий ударний безпілотник.


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Відповідне відео сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сухопутних військ.

Воїни 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника знищили черговий «Шахед» окупантів, — вказано в описі відео. — Для цього вогнева мобільна група застосувала переносний зенітно-ракетний комплекс FIM-92 Stinger.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні російські загарбники вкотре атакували ракетами та безпілотниками енергетичну інфраструктуру України.

Джерело: Ракурс


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