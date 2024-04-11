Последствия российской воздушной атаки в ночь на 11 апреля, фото: МВД

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В Україні понад 200 рятувальників, а також ще понад сотня слідчих, криміналістів та вибухотехніків, від ночі працюють на місцях ліквідації наслідків масованого російського обстрілу.

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Про це сьогодні, 11 квітня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що впродовж кількох годин російські військові атакували п’ять регіонів України — били по критичній інфраструктурі:

по Харкову ворог випустив більше 10 ракет, у деяких районах міста відсутнє електропостачання;

ліквідація наслідків обстрілів триває також на Одещині, Львівщині, Запоріжжі та Київщині.

Рятувальники готові оперативно розгорнути мобільні генераторні станції. На базі пожежно-рятувальних частин та підрозділів поліції працюють Пункти Незламності — з електроенергією та доступом до мережі. Поблизу місць ліквідації обстрілів може бути обмежений рух транспорту, — зазначив міністр.

За оперативними даними, внаслідок сьогоднішньої атаки минулося без загиблих та потерпілих.