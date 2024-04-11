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Наслідки російської повітряної атаки в ніч на 11 квітня, фото: МВС

Понад 200 рятувальників ліквідовують наслідки масованої російської повітряної атаки (ФОТО)

11 кві 2024, 10:36
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В Україні понад 200 рятувальників, а також ще понад сотня слідчих, криміналістів та вибухотехніків, від ночі працюють на місцях ліквідації наслідків масованого російського обстрілу.


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Про це сьогодні, 11 квітня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що впродовж кількох годин російські військові атакували п’ять регіонів України — били по критичній інфраструктурі:

  • по Харкову ворог випустив більше 10 ракет, у деяких районах міста відсутнє електропостачання;
  • ліквідація наслідків обстрілів триває також на Одещині, Львівщині, Запоріжжі та Київщині.

Рятувальники готові оперативно розгорнути мобільні генераторні станції. На базі пожежно-рятувальних частин та підрозділів поліції працюють Пункти Незламності — з електроенергією та доступом до мережі. Поблизу місць ліквідації обстрілів може бути обмежений рух транспорту, — зазначив міністр.

За оперативними даними, внаслідок сьогоднішньої атаки минулося без загиблих та потерпілих.

Наслідки російської повітряної атаки в ніч на 11 квітня, фото: МВС

Джерело: Ракурс


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