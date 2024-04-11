Рашисты минируют сельхозугодия на оккупированной Херсонщине

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Россияне минируют аграрные угодья, фото: Torez.info
Рашисты минируют сельхозугодия на оккупированной Херсонщинеhttps://racurs.ua/n194259-rashisty-miniruut-selhozugodiya-na-okkupirovannoy-hersonschine.htmlРакурс
Російські загарбники активно мінують сільськогосподарські угіддя на тимчасово окупованій Херсонщині.
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Про це сьогодні, 11 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Аби втримати анексовані території ворог збільшує площу мінних полей шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на особистих земельних ділянках, — вказано в повідомленні. — Такі дії в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів.
У ЦНС закликають жителів тимчасово окупованих територій зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільним засобом (особливо ґрунтовими дорогами).
Також у ЦНС закликають повідомляти про розміщення та пересування ворога до відповідного чат-бота.
Так ми разом зможемо наблизити звільнення окупованої території України і притягнути до відповідальності військових злочинців та посібників терористичної росії, — наголошують у ЦНС.