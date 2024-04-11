Рашисти мінують сільгоспугіддя на окупованій Херсонщині

Росіяни мінують аграрні угіддя, фото: Torez.info

https://racurs.ua/ua/n194259-rashysty-minuut-silgospugiddya-na-okupovaniy-hersonschyni.html

Ракурс

Російські загарбники активно мінують сільськогосподарські угіддя на тимчасово окупованій Херсонщині.

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Про це сьогодні, 11 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Аби втримати анексовані території ворог збільшує площу мінних полей шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на особистих земельних ділянках, — вказано в повідомленні. — Такі дії в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів.

У ЦНС закликають жителів тимчасово окупованих територій зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільним засобом (особливо ґрунтовими дорогами).

Також у ЦНС закликають повідомляти про розміщення та пересування ворога до відповідного чат-бота.