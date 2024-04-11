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Если не присоединиться к своему войску, придется воевать в чужом
Если не идти в свое войско, будешь воевать в чужом — ТЦК запустили ролик о мобилизации (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194268-esli-ne-idti-v-svoe-voysko-budesh-voevat-v-chujom-tck-zapustili-rolik-o-mobilizacii.htmlРакурс
Львівський ТЦК запустив відеоролик, який просуває ідею добровільної мобілізації в Збройні сили України.
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Основна думка — якщо українці й надалі «коситимуть» від служби у ЗСУ, то переможе росія та їх мобілізують до армії рф та відправлять «на Берлін».
Якщо не долучитись до свого війська, доведеться воювати у чужому, — підписали відео на Фейсбук-сторінці ТЦК та оперативного командування «Захід».