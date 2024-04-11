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Если не присоединиться к своему войску, придется воевать в чужом

Если не идти в свое войско, будешь воевать в чужом — ТЦК запустили ролик о мобилизации (ВИДЕО)

11 апр 2024, 17:45
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Львівський ТЦК запустив відеоролик, який просуває ідею добровільної мобілізації в Збройні сили України.


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Основна думка — якщо українці й надалі «коситимуть» від служби у ЗСУ, то переможе росія та їх мобілізують до армії рф та відправлять «на Берлін».

Якщо не долучитись до свого війська, доведеться воювати у чужому, — підписали відео на Фейсбук-сторінці ТЦК та оперативного командування «Захід».

Источник: Ракурс


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