Если не присоединиться к своему войску, придется воевать в чужом

https://racurs.ua/n194268-esli-ne-idti-v-svoe-voysko-budesh-voevat-v-chujom-tck-zapustili-rolik-o-mobilizacii.html

Ракурс

Львівський ТЦК запустив відеоролик, який просуває ідею добровільної мобілізації в Збройні сили України.

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Основна думка — якщо українці й надалі «коситимуть» від служби у ЗСУ, то переможе росія та їх мобілізують до армії рф та відправлять «на Берлін».