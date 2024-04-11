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Якщо йти до свого війська, воюватимеш у чужому - ТЦК запустили ролик про мобілізацію
Якщо не йти до свого війська, воюватимеш у чужому — ТЦК запустили ролик про мобілізацію (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194268-yakscho-yty-do-svogo-viyska-vouvatymesh-u-chujomu-tck-zapustyly-rolyk-pro-mobilizaciu-video.htmlРакурс
Львівський ТЦК запустив відеоролик, який просуває ідею добровільної мобілізації в Збройні сили України.
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Основна думка — якщо українці й надалі «коситимуть» від служби у ЗСУ, то переможе росія та їх мобілізують до армії рф та відправлять «на Берлін».
Якщо не долучитись до свого війська, доведеться воювати у чужому, — підписали відео на Фейсбук-сторінці ТЦК та оперативного командування «Захід».