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Якщо йти до свого війська, воюватимеш у чужому - ТЦК запустили ролик про мобілізацію

Якщо не йти до свого війська, воюватимеш у чужому — ТЦК запустили ролик про мобілізацію (ВІДЕО)

11 кві 2024, 17:45
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Львівський ТЦК запустив відеоролик, який просуває ідею добровільної мобілізації в Збройні сили України.


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Основна думка — якщо українці й надалі «коситимуть» від служби у ЗСУ, то переможе росія та їх мобілізують до армії рф та відправлять «на Берлін».

Якщо не долучитись до свого війська, доведеться воювати у чужому, — підписали відео на Фейсбук-сторінці ТЦК та оперативного командування «Захід».

Джерело: Ракурс


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