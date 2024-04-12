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Ночью по Украине рф выпустила 17 "шахедов", ПВО удалось сбить 16

Ночью по Украине рф выпустила 17 «шахедов», ПВО удалось сбить 16

12 апр 2024, 09:08
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16 з 17 «шахедів» знищено цієї ночі на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Хмельниччині.


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Внаслідок падіння уламків БПЛА на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Також росіяни атакували вночі ракетою Х-59.

У Повітряних силах розповіли, що у ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

Тим часом у Миколаєві зросла кількість загиблих через вчорашній ракетний удар. У лікарні помер 37-річний чоловік, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Тепер загиблих пʼятеро.

Источник: Ракурс


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