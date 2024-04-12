Ракурсhttps://racurs.ua/
Ночью по Украине рф выпустила 17 "шахедов", ПВО удалось сбить 16
Ночью по Украине рф выпустила 17 «шахедов», ПВО удалось сбить 16https://racurs.ua/n194284-nochu-po-ukraine-rf-vypustila-17-shahedov-pvo-udalos-sbit-16.htmlРакурс
16 з 17 «шахедів» знищено цієї ночі на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Хмельниччині.
.
Внаслідок падіння уламків БПЛА на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Також росіяни атакували вночі ракетою Х-59.
У Повітряних силах розповіли, що у ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.
Тим часом у Миколаєві зросла кількість загиблих через вчорашній ракетний удар. У лікарні помер 37-річний чоловік, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Тепер загиблих пʼятеро.