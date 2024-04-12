Уночі по Україні рф випустила 17 "шахедів", ППО вдалося збити 16

https://racurs.ua/ua/n194284-unochi-po-ukrayini-rf-vypustyla-17-shahediv-ppo-vdalosya-zbyty-16.html

Ракурс

16 з 17 «шахедів» знищено цієї ночі на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Хмельниччині.

.

Внаслідок падіння уламків БПЛА на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Також росіяни атакували вночі ракетою Х-59.

У Повітряних силах розповіли, що у ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

Тим часом у Миколаєві зросла кількість загиблих через вчорашній ракетний удар. У лікарні помер 37-річний чоловік, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Тепер загиблих пʼятеро.