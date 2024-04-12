Нидерланды выделили 1 млрд. евро на военную помощь Украине. Фото:

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Нідерланди виділили Україні гроші на військову допомогу та відновлення.

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Мільярд євро нідерландський уряд виділив на військову допомогу Україні. Ще 400 млн євро виділено на відновлення України. Ці кошти були виділені додатково до зобов’язань у межах двосторонньої безпекової угоди. Про це в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте, повідомив глава держави у Telegram.

Також лідери двох країн обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО. Зеленський подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків.

Крім того, український президент розповів Рютте про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися.

Нагадаємо, 10 квітня уряд Німеччини оголосив про виділення Україні нової партії допомоги. Українські військові отримають, зокрема, машини й системи розмінування, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, стрілецьку зброю та набої.