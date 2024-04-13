На оккупированной Луганщине рашисты переучивают учителей на преподавание русского языка

На оккупированной Луганщине рашисты переучивают учителей на преподавание русского языкаhttps://racurs.ua/n194321-na-okkupirovannoy-luganschine-rashisty-pereuchivaut-uchiteley-na-prepodavanie-russkogo-yazyka.htmlРакурс
На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники перенавчають учителів української мови на викладання російської.
Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Виш, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на окупованій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами «російська мова та література» та «Дошкільна освіта», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що до цього «вишу» окупанти направляють, зокрема, педагогів, які мають диплом про освіту «Українська мова та література», а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року".
Кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси, — наголошують в ОВА.