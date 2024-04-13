На оккупированной Луганщине рашисты переучивают учителей на преподавание русского языка

Оккупанты переучивают учителей на преподавание русского языка, фото: «СправкаИнформ»

https://racurs.ua/n194321-na-okkupirovannoy-luganschine-rashisty-pereuchivaut-uchiteley-na-prepodavanie-russkogo-yazyka.html

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На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники перенавчають учителів української мови на викладання російської.

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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Виш, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на окупованій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами «російська мова та література» та «Дошкільна освіта», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що до цього «вишу» окупанти направляють, зокрема, педагогів, які мають диплом про освіту «Українська мова та література», а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року".