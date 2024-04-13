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Ракурс
Окупанти перенавчають вчителів на викладання російської мови, фото: «СправкаИнформ»

На окупованій Луганщині рашисти перенавчають вчителів на викладання російської мови

13 кві 2024, 10:48
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На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники перенавчають учителів української мови на викладання російської.


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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Виш, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на окупованій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами «російська мова та література» та «Дошкільна освіта», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що до цього «вишу» окупанти направляють, зокрема, педагогів, які мають диплом про освіту «Українська мова та література», а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року".

Кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси, — наголошують в ОВА.

Джерело: Ракурс


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