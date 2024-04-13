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Ракурс
Рашисты обустроили склад боеприпасов в школе, фото: «АТЕШ»

Оккупанты обустроили склад боеприпасов в подвале школы на Херсонщине (ФОТО, ВИДЕО)

13 апр 2024, 12:44
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Російські загарбники продовжують прикриватися мирними жителями та цивільною інфраструктурою тимчасово окупованих територій.


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У підвалі школи в окупованій Новоолексіївці Херсонській області партизанський рух «АТЕШ» склад зброї та боєприпасів російських загарбників. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляється у Telegram-каналі руху.

Агенти «АТЕШ» виявили склад зброї та боєприпасів окупантів, у підвалі школи, у Новоолексіївці, Херсонській області. У ході спостереження вдалося встановити, що окупанти зберігають там артилерійські снаряди, міни та інші боєприпаси, — вказано в повідомленні.

Отримана інформація свідчить про те, що всі країни продовжують порушувати міжнародне право та використовувати мирні об'єкти для досягнення воєнних цілей, — наголошують в «АТЕШ». — Координати місця: 46.226880, 34.640316.

Источник: Ракурс


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