Рашисти облаштували склад боєприпасів у школі, фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n194324-okupanty-oblashtuvaly-sklad-boieprypasiv-u-pidvali-shkoly-na-hersonschyni-foto-video.html

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Російські загарбники продовжують прикриватися мирними жителями та цивільною інфраструктурою тимчасово окупованих територій.

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У підвалі школи в окупованій Новоолексіївці Херсонській області партизанський рух «АТЕШ» склад зброї та боєприпасів російських загарбників. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляється у Telegram-каналі руху.

Агенти «АТЕШ» виявили склад зброї та боєприпасів окупантів, у підвалі школи, у Новоолексіївці, Херсонській області. У ході спостереження вдалося встановити, що окупанти зберігають там артилерійські снаряди, міни та інші боєприпаси, — вказано в повідомленні.