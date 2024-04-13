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Ракурс
Россияне расстреляли гражданский автомобиль на Черниговщине, фото: RG.RU

Рашисты расстреляли гражданский автомобиль на Черниговщине — ОВА (ФОТО)

13 апр 2024, 12:58
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Російські загарбники розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району Чернігівської області.


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Про це сьогодні, 13 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

На жаль, загинув чоловік, який віз продовольство населенню, — наголосив Чаус. — Терористи!!!

Рашисти розстріляли автомобіль на Чернігівщині, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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