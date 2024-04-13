Россияне расстреляли гражданский автомобиль на Черниговщине, фото: RG.RU

https://racurs.ua/n194325-rashisty-terroristy-rasstrelyali-grajdanskiy-avtomobil-na-chernigovschine-ova-foto.html

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Російські загарбники розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

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Про це сьогодні, 13 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.