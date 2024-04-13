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Росіяни розстріляли цивільне авто на Чернігівщині, фото: RG.RU
Рашисти розстріляли цивільне авто на Чернігівщині — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194325-rashysty-terorysty-rozstrilyaly-cyvilne-avto-na-chernigivschyni-ova.htmlРакурс
Російські загарбники розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
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Про це сьогодні, 13 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
На жаль, загинув чоловік, який віз продовольство населенню, — наголосив Чаус. — Терористи!!!