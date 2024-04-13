БМП Bradley на вооружении ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n194338-boevuu-rabotu-ekipaja-bradley-pod-avdeevkoy-pokazali-na-video.html

Ракурс

Американські бойові машини піхоти Bradley на полі бою в Україні проявили себе потужною силою.

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Зокрема, ці БМП задіяні під Авдіївкою Донецької області. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади заявляють, що Bradley це та машина, яку військові поважають, а вороги — бояться та ненавидять. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 13 квітня повідомив у Facebook

Машина, яка демонструє свою приголомшливу бойову ефективність. Bradley — це не просто БМП, яка доставляє бійців до позицій. Вона виявляє, знищує цілі та забезпечує потужну вогневу міць для підтримки піхоти, — пояснили військові й опублікували відео бойової роботи.

Як відомо, «Бредлі» озброєна 25-мм гарматою, кулеметом та протитанковим ракетним комплексом TOW. Екіпаж M2 Brаdley складається із трьох осіб, також БМП може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні.

Нагадаємо, у січні в районі Авдіївки БМП Bradley українських військових знешкодили сучасний російський танк Т-90М «Прорив». Добивали хвалений танк окупантів ударні FPV-дрони з вибухівкою.