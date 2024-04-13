рф может готовить новое наступление на четырех направлениях. Фото:

https://racurs.ua/n194339-rf-gotovitsya-k-nastupleniu-na-chetyreh-napravleniyah-ft.html

Ракурс

Країна-агресор росія може готуватися до великомасштабного наступу в Україні вкінці весни або влітку.

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Ворог може розгорнути наступ відразу в декількох областях. Окупанти можуть спробувати піти вперед на чотирьох напрямках — Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на українських та західних чиновників, імена яких не розкриваються.

Також у статті вказується, що в Києві занепокоєні тим, що агресор може готувати напад на Харків. Зазначається, Москва мобілізує сотні тисяч військових та готується до ракетного обстрілу міста.

Нагадаємо, 28 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News заявив, що російська армія готується до нового наступу, який може розпочати вже в травні-червні цього року.

А на початку квітня американський Інститут вивчення війни заявив, що в ході ймовірного наступу ворог зможе підтримувати наступальні дії не більше ніж на одному оперативному напрямку.

Джерело: Financial Times