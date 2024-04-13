В оккупированном Луганске раздались взрывы. Фото:

https://racurs.ua/n194341-vzryvy-v-luganske-posledstviya-udara-po-zavodu-pokazali-na-video.html

Ракурс

Два вибухи прогриміли в окупованому Луганську у суботу, 13 квітня.

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Над обласним центром виднівся стовп диму. Були прильоти по території місцевого машинобудівного заводу. Бойовики самопроголошеної ЛНР заявляють й про влучання нібито на території автовокзалу. Про це повідомило видання «Новини Донбасу».

Окупаційна адміністрація заявила про дев’ятьох постраждалих — сімох робітників підприємства та двох мешканців, які живуть поблизу заводу. Глава терористів ЛНР Леонід Пасічник зізнався, що цей завод незабаром планували запустити.

У Генштабі Збройних сил України поки не коментували події в Луганську.

Наслідки удару по машинобудівному заводу в окупованому Луганськуhttps://t.co/NGDAKmpUIJpic.twitter.com/6F7zcq88KY — Новини Донбасу (@novostidnua) April 13, 2024

Нагадаємо, 13 квітня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. ЗМІ повідомили про приліт у районі машинобудівного заводу, де базувались російські загарбники.

Джерело: «Новини Донбасу»