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Ракурс
В окупованому Луганську пролунали вибухи. Фото:

Вибухи в Луганську — наслідки удару по заводу показали на відео

13 кві 2024, 20:48
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Два вибухи прогриміли в окупованому Луганську у суботу, 13 квітня.


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Над обласним центром виднівся стовп диму. Були прильоти по території місцевого машинобудівного заводу. Бойовики самопроголошеної ЛНР заявляють й про влучання нібито на території автовокзалу. Про це повідомило видання «Новини Донбасу».

Окупаційна адміністрація заявила про дев’ятьох постраждалих — сімох робітників підприємства та двох мешканців, які живуть поблизу заводу. Глава терористів ЛНР Леонід Пасічник зізнався, що цей завод незабаром планували запустити.

У Генштабі Збройних сил України поки не коментували події в Луганську.

Нагадаємо, 13 квітня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. ЗМІ повідомили про приліт у районі машинобудівного заводу, де базувались російські загарбники.

Джерело: «Новини Донбасу»

Джерело: Ракурс


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