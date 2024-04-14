Оккупанты обстреляли село на Харьковщине. Фото: Олег Синегубов

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Ракурс

Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Харківській області.

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Увечері 13 квітня близько 21.00 загарбники обстріляли село Веселе Липецької громади. Ворожий удар повністю зруйнував приватний будинок. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік. Їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його словами, росіяни вдарили по населеному пункту керованими авіаційними бомбами.

Загалом протягом минулої доби артилерійських та мінометних ударів росіян зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини. У Куп’янському районі було поранено 40-річну жінку, а також 57-річного водія бригади екстреної медичної допомоги. Ворожі обстріли пошкодили будинки.

Нагадаємо, 12 квітня російська армія завдала ударів по середмістю Куп’янська. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому будинку. Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік, ще одного пораненого 73-річного чоловіка довелося госпіталізувати.