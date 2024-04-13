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Наслідки російського обстрілу Куп’янська, фото: ДСНС
Рашисти обстріляли середмістя Куп’янська, двоє поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194320-rashysty-obstrilyaly-seredmistya-kup-yanska-dvoie-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 12 квітня, обстріляли середмістя Куп’янська.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Обстріл стався о 22.30.
В результаті обстрілу:
- виникла пожежа у житловому будинку на площі 200 кв. м;
- під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Рятувальники його деблокували й передали медикам;
- за іншою адресою виявили пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано.