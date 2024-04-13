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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Куп’янська, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли середмістя Куп’янська, двоє поранених (ФОТО)

13 кві 2024, 10:21
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Російські загарбники вчора, 12 квітня, обстріляли середмістя Куп’янська.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Обстріл стався о 22.30.

В результаті обстрілу:

  • виникла пожежа у житловому будинку на площі 200 кв. м;
  • під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Рятувальники його деблокували й передали медикам;
  • за іншою адресою виявили пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано.

Наслідки російського обстрілу Куп’янська, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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