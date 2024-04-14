Командование рф приказало своим войскам захватить Времен Яр. Фото:

https://racurs.ua/n194352-okkupanty-poluchili-prikaz-zahvatit-chasov-yar-do-9-maya-syrskiy.html

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Вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

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Окупанти зосереджують зусилля для прориву української оборони західніше Бахмута, щоб вийти до каналу Сіверський Донець — Донбас та окупувати Часів Яр. Таким чином ворог хоче створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 14 квітня повідомив у Facebook.

Він наголосив, що планам росіян заважає героїчна оборона бригад, які «буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога». Окремі підрозділи росіян, завдяки чисельній перевазі, вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

Сирський додав, що адекватно реагувати на загрозу та зміцнити позиції Сил оборони на цьому напрямку, командування вжило заходів щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами та засобами РЕБ.

Нагадаємо, 5 квітня аналітики Deep State повідомили, що армія російської федерації наблизилася до міста Часів Яр Донецької області. Ворожі підрозділи зайшли у будинки на околицях Часового Яру, також були штурми й на багатоповерхівки, але там загарбниками не вдалося закріпитися.

Однак згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив цю інформацію та заявив, що Сили оборони досі контролюють місто Часів Яр Донецької області.