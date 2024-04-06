Часів Яр залишається під контролем ЗСУ. Фото:

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Збройні сили України досі контролюють місто Часів Яр Донецької області.

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Росіяни, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької області. Ворожі штурми відбуваються і вдень, і вночі за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках ворог йде вперед хвилями — від взводу до роти, інколи батальйону. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram.

За його словами, особливо складно українським оборонцям на Бахмутському напрямку — в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки. На Авдіївському важка ситуація в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського, а на Новопавлівському — в районі Новомихайлівки.

Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. ЗСУ досі контролюють Часів Яр, а всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, — наголосив Сирський.

Нагадаємо, напередодні аналітики Deep State повідомили, що армія російської федерації наблизилася до міста Часів Яр Донецької області. Ворожі підрозділи зайшли у будинки на околицях Часового Яру, також були штурми і на багатоповерхівки, але там загарбниками не вдалося закріпитися.