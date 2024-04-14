Группа иностранцев на квадроциклах «прорвала» границу. Фото: ГПСУ

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Ракурс

Громадяни Польщі незаконно перетнули кордон України.

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Четверо поляків поза пунктами пропуску трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули угорсько-український кордон. Їх вже затримали. Порушниками виявилися іноземці, які є членами спільноти, що займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів. Про це 14 квітня повідомила Державна прикордонна служба.

З’ясувалося, що у підтримку акції «2222 км» чоловіки саме долали маршрут від Кракова до Стамбула. Їхали вони переважно бездоріжжям, щодоби долали 300 км. Однак вони після втрати зв’язку заблукали й опинилися на українській території.

На порушників державного кордону вже склали адміністративні протоколи. Невдовзі, в порядку реадмісії, їх повернуть до Угорщини.

Нагадаємо, поліція ліквідувала нелегальну схему переправляння ухилянтів через невизнане Придністровʼя. Мешканці одного з сіл Одеської області катером переправляли чоловіків через державний кордон.