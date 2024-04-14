Дроны на фронте парализуют боевые действия в Украине. Фото:

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Безпілотники у небі над лінією фронту паралізують бойові дії в Україні.

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На лінії зіткнення патрулює багато дронів, які полюють за будь-якими ознаками руху. Саме тому українські військові та російські окупанти майже не мають можливості пересуватися полем бою, не будучи поміченими та вбитими. Ті, хто наважується пересуватися вдень чи вночі під пильним оком ворожих дронів, одразу ж гинуть. Про це повідомило видання Washington Post.

Зазначається, що дешеві дрони, які застосовуються обома сторонами, трансформували сучасну війну. Спочатку ЗСУ мали перевагу на полі бою, однак агресор швидко зорієнтувався та почав виробляти власні БПЛА.

На думку експертів, сучасний етап війни є «бліцкригом війни безпілотників». Виникла патова ситуація, бо солдат відразу стає мішенню, якщо перебуває на відкритій місцевості. Ці дрони заважають обом сторонам швидко просуватися вперед.

Насиченість дронами, багато з яких оснащені тепловізорами, звузила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими, що призвело до великих втрат, а також в останні місяці значною мірою завадило жодній зі сторін здійснити серйозний прорив, — йдеться в статті.

Нагадаємо, Сил спецоперацій завдяки дронам влаштували справжню м’ясорубку для росіян у Донецькій області. Було знищено дві БМП, БТР, дев’ятеро росіян. Ще четверо військовослужбовців рф дістали поранення.

Джерело: Washington Post