Украинские пилоты прошли интенсивную подготовку в Великобритании, фото: Минобороны Британии

https://racurs.ua/n194365-pervye-ukrainskie-piloty-proshli-podgotovku-v-britanii-foto.html

Ракурс

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Військово-повітряних сил Великої Британії.

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Про це сьогодні, 14 квітня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомило Міністерство оборони Сполученого королівства.