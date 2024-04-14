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Ракурс
Украинские пилоты прошли интенсивную подготовку в Великобритании, фото: Минобороны Британии

Первые украинские пилоты прошли подготовку в Британии (ФОТО)

14 апр 2024, 19:21
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Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Військово-повітряних сил Великої Британії.


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Про це сьогодні, 14 квітня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомило Міністерство оборони Сполученого королівства.

Тепер вони перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції, — вказано в повідомленні.

Українські пілоти пройшли інтенсивну підготовку у Великій Британії, фото: Міноборони Британії

Источник: Ракурс


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