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Українські пілоти пройшли інтенсивну підготовку у Великій Британії, фото: Міноборони Британії

Перші українські пілоти пройшли підготовку у Британії (ФОТО)

14 кві 2024, 19:21
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Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Військово-повітряних сил Великої Британії.


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Про це сьогодні, 14 квітня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомило Міністерство оборони Сполученого королівства.

Тепер вони перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції, — вказано в повідомленні.

Українські пілоти пройшли інтенсивну підготовку у Великій Британії, фото: Міноборони Британії

Джерело: Ракурс


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