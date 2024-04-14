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Українські пілоти пройшли інтенсивну підготовку у Великій Британії, фото: Міноборони Британії
Перші українські пілоти пройшли підготовку у Британії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194365-pershi-ukrayinski-piloty-proyshly-pidgotovku-u-brytaniyi-foto.htmlРакурс
Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Військово-повітряних сил Великої Британії.
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Про це сьогодні, 14 квітня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомило Міністерство оборони Сполученого королівства.
Тепер вони перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції, — вказано в повідомленні.