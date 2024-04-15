Рашисты ударили по центру Славянска

Рашисти уранці 15 квітня вдарили по центру Словʼянська. Посеред проїжджої частини утворилася вирва, заповнена водою.

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Московські терористи здійснили обстріл приблизно о 7.00.

Влучання ракети було по вулиці Поштова, пошкоджені багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих, — повідомив начальник МВА Словʼянська Вадим Лях.