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Рашисты ударили по центру Славянска
Рашисты ударили по центру Славянска (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194378-rashisty-udarili-po-centru-slavyanska-video.htmlРакурс
Рашисти уранці 15 квітня вдарили по центру Словʼянська. Посеред проїжджої частини утворилася вирва, заповнена водою.
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Московські терористи здійснили обстріл приблизно о 7.00.
Влучання ракети було по вулиці Поштова, пошкоджені багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих, — повідомив начальник МВА Словʼянська Вадим Лях.