Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты ударили по центру Славянска

Рашисты ударили по центру Славянска (ВИДЕО)

15 апр 2024, 09:11
999

Рашисти уранці 15 квітня вдарили по центру Словʼянська. Посеред проїжджої частини утворилася вирва, заповнена водою.


.

Московські терористи здійснили обстріл приблизно о 7.00.

Влучання ракети було по вулиці Поштова, пошкоджені багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих, — повідомив начальник МВА Словʼянська Вадим Лях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров